البروفيسور البريطاني كينيدي: القهوة تقي من تليّف الكبد.. والمشي يقلل مخاطره بنسبة 38%

كشف البروفيسور باتريك كينيدي، استشاري أمراض الكبد والجهاز الهضمي في بريطانيا، عن أربع عادات يومية بسيطة تساعد على حماية الكبد من التلف، مؤكداً أن ملايين الأشخاص حول العالم يعانون من أمراض الكبد.
ووفقاً لصحيفة "التلغراف" البريطانية، يتعرض الكبد للتضرر نتيجة السمنة وداء السكري وقلة النشاط البدني وتناول الكحول والنظام الغذائي غير الصحي.
وفي هذا الإطار، أوضح البروفيسور كينيدي أربع عادات يومية يمكن أن تساهم في الحفاظ على صحة الكبد، وهي:
شرب 3-4 أكواب من القهوة يومياً: يقول كينيدي إن "كثيرين لا يُدركون قوة القهوة كمضاد لتليّف الكبد، حيث تمنع تكوّن الأنسجة الندبية"، مشيراً إلى أن دراسة حديثة أثبتت أن تناول 400 ملغ من الكافيين يومياً يُحسّن وظائف الكبد.
استخدام زيت الزيتون البكر بدلاً من الزبدة: لما يتميز به من خصائص مضادة للالتهابات وغناه بمضادات الأكسدة.
التقليل من تناول السكر: إذ يتحول في الجسم إلى دهون تتراكم في الكبد مسببة مرض الكبد الدهني.
ممارسة الرياضة بانتظام: حيث يؤكد كينيدي: "أنصح مرضاي بخفض أوزانهم بنسبة 5-10%، فالمشي لمسافة تتجاوز 2500 خطوة يومياً يقلل من أمراض الكبد بنسبة 38%".