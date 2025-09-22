البروفيسور البريطاني كينيدي: القهوة تقي من تليّف الكبد.. والمشي يقلل مخاطره بنسبة 38%

شرب 3-4 أكواب من القهوة يومياً: يقول كينيدي إن "كثيرين لا يُدركون قوة القهوة كمضاد لتليّف الكبد، حيث تمنع تكوّن الأنسجة الندبية"، مشيراً إلى أن دراسة حديثة أثبتت أن تناول 400 ملغ من الكافيين يومياً يُحسّن وظائف الكبد.