لا تخاطر.. ماذا يحدث لجسمك عند النوم تحت المكيف؟ هنا تحذير طبي

وأضاف: "هذه الإيقاعات أعلى خلال النهار بسبب الإجهاد العضلي والفكري، أما أثناء النوم فتنخفض درجة حرارة الجسم بنحو درجة واحدة، فعند ضبط درجة حرارة تبريد الهواء في الغرفة على +15، +17، وحتى +19 درجة، تزداد عملية النقل الحراري؛ مما يؤدي إلى انخفاض درجة حرارة الجسم أكثر، ولهذا الانخفاض عواقب مزعجة؛ حيث يستيقظ الشخص في الصباح وهو يعاني من السعال وسيلان الأنف".