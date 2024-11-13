من التهاب اللثة إلى الرائحة الكريهة.. 6 تغيرات في الفم قد تكشف عن مشاكل صحية

وأضاف: أن مرض السكري يمكن أن يؤدي إلى جفاف الفم؛ ما يعزِّز تسوس الأسنان ويسبب تقرحات في الفم. كما أن مرض اللثة يمكن أن يسبب فقدان الأسنان ورائحة الفم الكريهة. وأشار أيضًا إلى أن الأشخاص الذين يعانون من أمراض اللثة هم أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية؛ حيث يمكن للبكتيريا من اللثة المصابة أن تنتقل إلى مجرى الدم وتسبب التهابًا في الأوعية الدموية؛ ما يزيد من خطر حدوث التهابات في القلب والشرايين.