النمر يحذر من قسطرة غير مبررة لمرضى ارتفاع الضغط المؤقت

وبيّن أن التصرف الصحيح في مثل هذه الحالات هو الاكتفاء بالتحكم في ضغط الدم فقط، مؤكداً أنه لا حاجة إلى القسطرة إلا إذا كان المريض يشتكي من ألم صدري، أو ظهرت تغيرات في التخطيط القلبي، أو سجلت ارتفاعات في إنزيمات القلب، أو أثبت فحص الجهد وجود خطورة عالية.