النمر يحذر من قسطرة غير مبررة لمرضى ارتفاع الضغط المؤقت

حذر استشاري أمراض القلب الدكتور خالد النمر من ممارسات طبية خاطئة قد يتعرض لها بعض المرضى عند مراجعتهم المستشفيات بحالة ارتفاع ضغط عابر ناجم عن انفعال، دون أن تكون لديهم أعراض أو دلائل أخرى على وجود مشكلة قلبية.
وأوضح النمر أن بعض الأطباء قد يلجؤون في مثل هذه الحالات إلى إجراء قسطرة ووضع دعامة في الشريان التاجي، رغم عدم وجود ألم في الصدر أو تغير في تخطيط القلب أو ارتفاع في إنزيماته، وهو ما يعد إجراء غير مبرر.
وبيّن أن التصرف الصحيح في مثل هذه الحالات هو الاكتفاء بالتحكم في ضغط الدم فقط، مؤكداً أنه لا حاجة إلى القسطرة إلا إذا كان المريض يشتكي من ألم صدري، أو ظهرت تغيرات في التخطيط القلبي، أو سجلت ارتفاعات في إنزيمات القلب، أو أثبت فحص الجهد وجود خطورة عالية.
وأشار النمر إلى أن الالتزام بهذه الضوابط يحمي المرضى من إجراءات طبية غير ضرورية قد تعرّضهم لمضاعفات غير مبررة، مؤكداً أهمية التقييم الدقيق قبل اتخاذ قرار التدخل العلاجي.