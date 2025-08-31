من التسمم إلى السرطان.. ترك زجاجات المياه في السيارة خطر يهدد حياتك

يحذر خبراء الصحة من عادة شائعة قد تعرض صحتنا للخطر، حيث تظهر أحدث الأبحاث أن شرب المياه من الزجاجات البلاستيكية التي تترك داخل السيارات يمكن أن يؤدي إلى تسمم تدريجي للجسم.