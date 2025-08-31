من التسمم إلى السرطان.. ترك زجاجات المياه في السيارة خطر يهدد حياتك

يحذر خبراء الصحة من عادة شائعة قد تعرض صحتنا للخطر، حيث تظهر أحدث الأبحاث أن شرب المياه من الزجاجات البلاستيكية التي تترك داخل السيارات يمكن أن يؤدي إلى تسمم تدريجي للجسم.
ووفقاً لصحيفة "الديلي ميل" البريطانية، فإن ما يصل إلى 80% من أنواع المياه المعبأة تحتوي على جزيئات بلاستيكية دقيقة ومواد كيميائية غير معلنة، ترتبط بأمراض خطيرة تشمل السرطان واضطرابات الخصوبة وتأخر النمو لدى الأطفال والسكري.
أجرى باحثون من جامعة نانجينغ الصينية تجربة صادمة عرضوا خلالها زجاجات مياه بلاستيكية لدرجة حرارة 70 مئوية لأربعة أسابيع، فأطلقت معدن الأنتيمون السام ومادة بيسفينول أ الخطرة في الماء.
الأمر الأكثر رعباً أن درجة الحرارة داخل السيارة المغلقة في يوم دافئ ترتفع إلى 43 درجة خلال 20 دقيقة فقط، وتصل إلى 51 درجة بعد ساعة واحدة.
تحتوي زجاجة الماء البلاستيكية الواحدة على 240 ألف جسيم بلاستيكي مقارنة بـ 5.5 جسيم فقط في ماء الصنبور، وهذه الجسيمات النانوية قادرة على اختراق خلايا الدم والدماغ مباشرة، حاملة معها مواد الفثالات التي ترتبط بالعيوب الخلقية والسرطان والخرف والربو والعقم وصعوبات التعلم.