النمر: احتمالية إصابة الأبناء بارتفاع الكوليسترول الوراثي تصل إلى 50%

أوضح الدكتور خالد النمر عبر حسابه في منصة "إكس" أن إصابة أحد الوالدين بارتفاع الكوليسترول الوراثي تعني أن احتمالية إصابة الأبناء بالمرض تصل إلى 50%.
ويُعد ارتفاع الكوليسترول الوراثي أحد أكثر الاضطرابات الجينية شيوعًا، حيث يؤدي إلى تراكم الكوليسترول الضار في الدم منذ سن مبكرة، مما يرفع بشكل كبير من مخاطر الإصابة بتصلب الشرايين وأمراض القلب.
وتشير الدراسات الطبية إلى أن ما يقارب شخصًا واحدًا من كل 250 شخصًا قد يكون مصابًا بهذا الاضطراب من دون أن يتم تشخيصه.
ويؤكد خبراء الصحة أن الفحص المبكر عبر تحليل مستويات الدهون في الدم يمثل الوسيلة الأساسية للكشف عن المرض، خصوصًا في حال وجود تاريخ عائلي. كما أن التدخل العلاجي المبكر باستخدام الأدوية المخصّصة وخفض نسبة الدهون، إلى جانب الالتزام بنظام غذائي صحي وزيادة النشاط البدني، يساهمان بفعالية في تقليل المضاعفات على المدى الطويل.
ويشدد الأطباء على أن التوعية المجتمعية بأهمية الكشف المبكر وفحص أفراد العائلة عند اكتشاف حالة إصابة، يمثلان خطوة محورية لحماية الأجيال الجديدة من مخاطر أمراض القلب المرتبطة بارتفاع الكوليسترول الوراثي.