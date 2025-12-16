حتى لا تتحول نزلة برد إلى التهاب رئوي.. تقرير يحذر من 5 أعراض

في فصل الشتاء، ومع انخفاض درجات الحرارة وزيادة الازدحام في الأماكن المغلقة، تزداد احتمالات الإصابة بالأمراض التنفسية الحادة، وعلى رأسها الالتهاب الرئوي. هذا المرض، الذي يصيب أنسجة الرئة ويؤثر على التنفس، يشكل خطرًا أكبر على كبار السن، والأطفال، ومن يعانون من أمراض مزمنة مثل القلب والسكري.