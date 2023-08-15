السهر يُضعف ذكاء الأطفال واستيعابهم.. دراسات علمية تؤكد احتياج الطلاب للنوم 9 ساعات ليلًا

وبيّن الدكتور "الحربي" أنّ واحدة من الطرق البارزة التي تؤثر بها الإلكترونيات على النوم، هي من خلال انبعاث الضوء الأزرق، حيث ينبعث هذا الضوء من شاشات الأجهزة مثل الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر، والذي بدوره يثبط إنتاج الميلاتونين -وهو هرمون طبيعي يُفرز من جذع الدماغ وينظمه الضوء الداخل من العين- ودوره في تنظيم دورة النوم والاستيقاظ لدى الإنسان، كما يمكن أنْ يؤدي هذا التثبيط لإفراز هرمون الميلاتونين إلى تعطيل إيقاع الساعة البيولوجية الطبيعي للجسم، وخاصةً عند الأطفال والمراهقين، مما يجعل من الصعب على الطلاب النوم في الأوقات المناسبة، مشيرًا إلى أنه يمكن أنْ يكون التعامل مع الأجهزة الإلكترونية، خاصة قبل النوم، محفزًا عقليًا، كما يمكن للمحتوى الذي تتم مشاهدته على الشاشات، مثل الوسائط الاجتماعية أو مقاطع الفيديو أو الألعاب، تنشيط الدماغ وإبقائه في حالة يقظة عالية، وبالتالي يؤدي هذا إلى صعوبة في التهدئة والاستعداد والدخول في النوم، حتى عند إطفاء الأنوار.