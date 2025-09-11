من التنظيف بقوة إلى الفرشاة القديمة.. خبراء يحذرون من 5 أخطاء شائعة عند تنظيف الأسنان

حذّر أطباء الأسنان من خمس أخطاء شائعة تُلحق الضرر بالأسنان واللثة عند التنظيف بالفرشاة، مشددين على أنّ التصحيح المبكر لهذه الأخطاء يحمي الاسنان على المدى الطويل. ويؤكد تقرير على موقع مجلة " هالو" للمنوعات، أن تنظيف الأسنان الصحيح لا يقتصر على إزالة البلاك، بل يهدف أيضاً إلى "منع الضرر طويل الأمد"، موصياً باعتماد فرشاة ناعمة والضغط الخفيف لضمان فاعلية التنظيف دون تآكل.