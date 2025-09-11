من التنظيف بقوة إلى الفرشاة القديمة.. خبراء يحذرون من 5 أخطاء شائعة عند تنظيف الأسنان

حذّر أطباء الأسنان من خمس أخطاء شائعة تُلحق الضرر بالأسنان واللثة عند التنظيف بالفرشاة، مشددين على أنّ التصحيح المبكر لهذه الأخطاء يحمي الاسنان على المدى الطويل. ويؤكد تقرير على موقع مجلة " هالو" للمنوعات، أن تنظيف الأسنان الصحيح لا يقتصر على إزالة البلاك، بل يهدف أيضاً إلى "منع الضرر طويل الأمد"، موصياً باعتماد فرشاة ناعمة والضغط الخفيف لضمان فاعلية التنظيف دون تآكل.
وحذّر الخبراء من خمسة أخطاء رئيسية، هي:
-التنظيف بقوة زائدة، فهو يوهم بالنظافة لكنه "يضر أكثر مما ينفع"، إذ يُضعف المينا ويهيّج اللثة، ما يفضي إلى الحساسية والانحسار. التوصية: ضغط لطيف مع شعيرات ناعمة.
-استخدام الفرشاة مباشرة بعد الأكل، خاصة الوجبات الحمضية: المينا يكون في أضعف حالاته، والتنظيف الفوري قد يُسرّع التآكل. التوصية: الانتظار 30 دقيقة "للسماح للمينا بالتصلّب مجدداً".
-تخطي تنظيف ما قبل النوم: وصفه الخبراء بأنه ليس خياراً، بل "ضرورة"، لأن ترك البلاك طوال الليل يزيد ترسّب الجير الذي يتطلب تنظيفاً احترافياً، ويرفع مخاطر التسوس وأمراض اللثة، ويُفاقم رائحة الفم صباحاً، ويُضعف المينا بسبب الأحماض المتكررة من بقايا الطعام.
-الإفراط في معاجين التبييض، قد يزيل البقع السطحية لكن، بالاستخدام اليومي، يزيد تآكل المينا وحساسية اللثة بفعل الجزيئات الكاشطة والمكوّنات النشطة.
-كما نبّه التقرير إلى خطورة استخدام فرشاة أسنان قديمة بشعيرات مهترئة "لا تنظف بفاعلية وقد تصبح بيئة للبكتيريا"، موصياً باستبدالها كل ثلاثة أشهر أو عند تفسّخ الشعيرات.