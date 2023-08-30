القاتل الأبيض.. رشة إضافية من هذا المسحوق على طعامك تُعَرّض قلبك للخطر

وأضاف البروفيسور ليبر: "من المعروف أن تناول الكثير من الملح يمكن أن يؤدي إلى مشاكل صحية، بما في ذلك ارتفاع ضغط الدم، بالإضافة إلى زيادة خطر الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية؛ فإن ارتفاع ضغط الدم يمكن أن يسبب أيضًا ضررًا لقلبك وهذا بدوره يمكن أن يسبب الرجفان الأذيني".