جدل طبي في الصين بعد حقن مثيرة للجدل تدّعي قدرتها على إخفاء الشيب

أثارت الممثلة الصينية قوو تونغ، البالغة من العمر 37 عامًا، نقاشًا واسعًا بعد كشفها عن خضوعها لعلاج تجريبي عبر سلسلة من الحقن الطبية التي يُقال إنها قادرة على إعادة اللون الطبيعي للشعر الأبيض.