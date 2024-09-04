الصحة العالمية: لا علاقة بين الجوال وسرطان المخ

ووجدت المراجعة، التي نُشرت مساء أمس الثلاثاء، أنه على الرغم من الزيادة الكبيرة في استخدام تكنولوجيا الاتصالات اللاسلكية، لم تحدث زيادة مماثلة في حالات الإصابة بسرطان المخ، وينطبق هذا حتى على الأشخاص الذين يُجرون مكالمات هاتفية طويلة أو يستخدمون الهواتف المحمولة منذ أكثر من عقد.