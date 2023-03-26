خطوات تُجَنبك أعراض نقص الشاي والقهوة والتدخين أثناء الصيام

وتابع: "التدخين بعد الإفطار له خطورته أيضًا؛ حيث يصعب على الدم التوفيق بين هضم الطعام أو التعامل مع التدخين، والسيجارة الواحدة بعد الإفطار تُعادل في تأثيرها السلبي 20 سيجارة في الأوقات العادية، وشرب الشاي مع التدخين بعد الإفطار يزيد الضغط على الشرايين ويزيد من لزوجة الدم، ويقلل نسبة الأكسجين الذي يحصل عليه الشخص، وعند الاستحمام بماء دافئ بعد الإفطار وشرب الشاي والتدخين تصبح الآثار على الجسم كارثية، فترتخي الشرايين وتقل نسبة الأكسجين في الدم وقد يؤدي الأمر للوفاة، والأفضل التوقف عن التدخين في شهر رمضان أو التقليل منه قدر الإمكان".