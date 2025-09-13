خطر يهدد الحياة.. خبراء يحذرون: الجلوس بوضعية الساق فوق الأخرى يسبب تجلط الأوردة العميقة

حذّر خبراء الصحة من أن الجلوس بوضعية الساق فوق الأخرى لفترات طويلة يُشكّل خطرًا كبيرًا، حيث قد يُسبب تجلط الدم في الأوردة العميقة (الخثار الوريدي).
ووفقًا لتقرير على موقع تليفزيون "تايمز ناو"، عندما تتكون جلطات دموية في الأوردة العميقة بالساقين أو الحوض، قد تنتقل إلى الرئتين مُسببة انسدادًا رئويًا مميتًا. ، تُعيق هذه العادة تدفق الدم الطبيعي، مما يزيد من خطر الإصابة.
وتُظهر الإحصاءات أن نحو 30% من المصابين لا يلاحظون أي أعراض مبكرة، مما يستدعي تحركًا فوريًا عند ظهور أي علامة مثل التورم أو الألم أو تغير لون الجلد. وأكد الأطباء ضرورة التوجه إلى الطوارئ فورًا دون انتظار اختفاء الأعراض، فالتأخير قد يكون قاتلًا.
وتشمل عوامل الخطر الرئيسية: التاريخ العائلي للجلطات، السرطان، العمليات الجراحية، السمنة، التدخين، الحمل، وال سن فوق الأربعين. وأكد الخبراء أن الوقاية تكمن في الحركة المنتظمة، وتجنب الجلوس الثابت لساعات طويلة، والتركيز على نمط حياة صحي لحماية القلب والأوعية الدموية.