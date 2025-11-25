6 تأثيرات غير متوقعة للطقس البارد على صحة الإنسان

مع دخول فصل الشتاء وانخفاض درجات الحرارة، تتجدد التحذيرات من تأثيرات الطقس البارد على الصحة، والتي لا تقتصر فقط على نزلات البرد، بل تمتد لتشمل مضاعفات صحية قد تكون غريبة أو خطيرة.