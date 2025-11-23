خبراء يحذرون : 10 عادات يومية تسبب السمنة وتراكم دهون البطن

أصبحت السمنة وتراكم دهون البطن من التحديات الشائعة عند كثيرين، ويشير خبراء في الصحة إلى أن بعض العادات اليومية البسيطة — من الأكل السريع إلى قلة النوم — تلعب دورًا حاسمًا في زيادة الدهون العنيدة حول الخصر.
ويرصد موقع "ويب ميد" الطبي عشر عادات تؤدي إلى السمنة وزيادة دهون البطن، وهي:
-تناول الطعام وأنت مشتّت الذهن، بحسب تقرير على موقع «الكونسلتو»، الأكل أثناء تصفح الهاتف أو مشاهدة التلفزيون يؤدي إلى الإفراط في الطعام لأن الانتباه غير حاضر.
-تناول الطعام بسرعة، يحتاج الدماغ حوالي 20 دقيقة لتلقي إشارات الشبع، فإذا أكلت بسرعة كبيرة ستتجاوز حاجتك من السعرات.
-قلة النوم، فقد أظهرت دراسة لمركز مايو كلينيك أن النوم أقل من اللازم يزيد دهون البطن الحشوية بنسبة تصل إلى 11 %.
-الأكل في وقت متأخر من الليل، توصي النصائح بترك مسافة زمنية بين العشاء والذهاب إلى النوم، لمنح الجهاز الهضمي فرصة لهضم الطعام بشكل أفضل.
-الإعتماد على الخبز الأبيض والكربوهيدرات المكرّرة، هذه الأطعمة تُهضم بسرعة وتؤدي إلى ارتفاع في سكر الدم، مما يعزّز تخزين الدهون حول البطن.
-استهلاك الصودا "الدايت"، فالمحليات الصناعية مثل الأسبارتام قد ترتبط بزيادة الدهون الحشوية.
-الوجبات غير المنتظمة، تخطي الإفطار أو تقلب أوقات الوجبات يبطئ الأيض ويشجّع على الإفراط لاحقًا.
-اختيار الأطعمة قليلة الدسم بطريقة خاطئة، في كثير من الأحيان، الأطعمة منخفضة الدهون تعوّض ذلك بزيادة الكربوهيدرات، مما يرفع الدهون الثلاثية.
-التدخين، يرتبط بالتدخين بتوزيع الدهون في البطن أكثر مقارنة بالفخذين أو الوركين.
-التوتر المستمر، التوتر يزيد من هرمون الكورتيزول، وهو محفّز قوي لتخزين الدهون الحشوية.
الحل لتجنب السمنة
يكمن الحل في تبنّي نمط حياة واع، الأكل ببطء وفي جو هادئ، النوم بشكل منتظم، إدارة التوتر، وترتيب وجباتك لتكون في أوقات مناسبة. هؤلاء الخبراء يؤكدون أن التغييرات الصغيرة قد تحدث فرقًا كبيرًا في تقليل محيط الخصر وتحسين الصحة العامة.