خبراء يحذرون : 10 عادات يومية تسبب السمنة وتراكم دهون البطن

أصبحت السمنة وتراكم دهون البطن من التحديات الشائعة عند كثيرين، ويشير خبراء في الصحة إلى أن بعض العادات اليومية البسيطة — من الأكل السريع إلى قلة النوم — تلعب دورًا حاسمًا في زيادة الدهون العنيدة حول الخصر.