قبل استخدام عشبة اليانسون.. تحذيرات مهمة من "الغذاء والدواء"

وحول إمكانية تعارضه مع بعض الأدوية حذّرت الهيئة من إمكانية تسبّبه في زيادة فعالية دواء ديازيبام الذي يستخدم لعلاج القلق، ويزيد من أعراضه الجانبية ومخاطرها، كما قد يقلل من فعالية بعض أدوية الاكتئاب وسرطان الثدي ومنع الحمل.