قبل استخدام عشبة اليانسون.. تحذيرات مهمة من "الغذاء والدواء"

شدّدت هيئة الغذاء والدواء على ضرورة التأكد من إمكانية تعارض نبتة اليانسون مع بعض الأدوية قبل الإقبال على استخدامها.
وأوضحت الهيئة أن عشبة اليانسون تستخدم في تخفيف آلام واضطرابات الجهاز الهضمي وتعزيز عملية الهضم، وتعزيز صحة الجهاز التنفسي والمساهمة في علاج الربو والسعال.
وتابعت في إنفوجراف توعوي لها، أن استخدام اليانسون قد يسبّب لدى البعض الحساسية، خاصة لمَن لديهم تحسس تجاهه أو النباتات المنتمية لنفس الفصيلة، مثل الكرفس والشمر والشبت والكزبرة.
وحول إمكانية تعارضه مع بعض الأدوية حذّرت الهيئة من إمكانية تسبّبه في زيادة فعالية دواء ديازيبام الذي يستخدم لعلاج القلق، ويزيد من أعراضه الجانبية ومخاطرها، كما قد يقلل من فعالية بعض أدوية الاكتئاب وسرطان الثدي ومنع الحمل.