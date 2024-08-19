"طريقة استخدام الكركم والحلبة للوقاية من المسرطنات".. "الخضيري": أبحاثنا محكّمة

أكد أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات الدكتور فهد الخضيري أن الأبحاث التي أجراها والدكتورة نسرين المغربي عن فوائد الكركم والحلبة تؤكد أنها مفيدة للجسم وداعم قوي لأنظمة الجسم الحيوية والمناعية ضد الأورام.
وأوضح "الخضيري" أن الأبحاث التي قاما بها هي أبحاث علمية محكّمة ومنشورة في أعلى مستويات النشر العلمي تثبت فوائد الحلبة وفوائد الكركم ضد السرطان كوقاية وبالذات سرطان الثدي، وكذلك تحسين ودعم العلاج للجميع.
وأشار إلى منشور سابق بحسابه على منصة "إكس"، تحدّث فيه عن "طريقة استخدام الكركم والحلبة" وجاء فيه: "تستخدم المطحون منه، خذ ملعقة صغيرة إذا وزنك فوق 70 كجم أو نصف ملعقة صغيرة إذا وزنك تحت 60: مع الشوربة، أو المرق، أو مع كوب من اللبن أو الماء أو الحليب أو العصير أو الزبادي".