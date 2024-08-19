"طريقة استخدام الكركم والحلبة للوقاية من المسرطنات".. "الخضيري": أبحاثنا محكّمة

وأشار إلى منشور سابق بحسابه على منصة "إكس"، تحدّث فيه عن "طريقة استخدام الكركم والحلبة" وجاء فيه: "تستخدم المطحون منه، خذ ملعقة صغيرة إذا وزنك فوق 70 كجم أو نصف ملعقة صغيرة إذا وزنك تحت 60: مع الشوربة، أو المرق، أو مع كوب من اللبن أو الماء أو الحليب أو العصير أو الزبادي".