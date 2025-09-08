تجمع القصيم الصحي: العلاج الطبيعي ركيزة أساسية للحفاظ على الصحة مع التقدم بالعمر

أكد تجمع القصيم الصحي أن العلاج الطبيعي يُعد أحد الركائز الأساسية للحفاظ على الحركة، التوازن، ونمط حياة صحي مع التقدم في العمر، مبينًا دوره الفعّال في تعزيز مفهوم الشيخوخة الصحية.
وأوضح التجمع أن العلاج الطبيعي يساعد في تحسين التوازن وقوة العضلات، والحفاظ على القدرة على الحركة والاستقلالية، إضافة إلى التعامل مع الألم المزمن وتخفيف تيبّس المفاصل، فضلاً عن دعم التنفس لدى المصابين بالأمراض المزمنة.
كما أشار إلى أن جلسات العلاج الطبيعي تسهم بشكل فعّال في إعادة التأهيل بعد الإصابات والعمليات الجراحية، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على جودة حياة كبار السن وصحتهم الجسدية والنفسية والاجتماعية.
ودعا تجمع القصيم الصحي أفراد المجتمع إلى الاهتمام بالعلاج الطبيعي كوسيلة للوقاية والتأهيل، بما يضمن حياة أكثر نشاطًا واستقرارًا مع التقدم في العمر.