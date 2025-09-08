تجمع القصيم الصحي: العلاج الطبيعي ركيزة أساسية للحفاظ على الصحة مع التقدم بالعمر

أكد تجمع القصيم الصحي أن العلاج الطبيعي يُعد أحد الركائز الأساسية للحفاظ على الحركة، التوازن، ونمط حياة صحي مع التقدم في العمر، مبينًا دوره الفعّال في تعزيز مفهوم الشيخوخة الصحية.