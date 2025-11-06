دراسة ألمانية: الصيام المتقطع لا يحسن صحة القلب أو السكر

كشف باحثون من المعهد الألماني للتغذية البشرية في بوتسدام أن الصيام المتقطع دون خفض السعرات الحرارية لا يحقق فوائد واضحة على صحة القلب أو مستويات السكر في الدم.
وأجريت الدراسة على 31 امرأة تعانين من السمنة، تم تقسيمهن إلى مجموعتين تتناولان الطعام في فترات محددة بين الثامنة صباحًا والرابعة مساء، أو بين الواحدة والتاسعة مساء.
وأظهرت النتائج أن المؤشرات الحيوية، مثل حساسية الإنسولين ومستويات الدهون والالتهاب، لم تتحسن بشكل يُذكر، مما يناقض نتائج دراسات سابقة.
وأوضحت الباحثة أولغا راميش أن الفوائد التي أظهرتها أبحاث سابقة ربما تعود إلى انخفاض السعرات غير المقصود، مؤكدة أن خسارة الوزن تعتمد على توازن الطاقة اليومية وليس توقيت تناول الوجبات.