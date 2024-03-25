11 طريقة لوقف "نوبة الهلع".. تعرف عليها

على سبيل المثال، لا تتجنب الأماكن التي تعرضت فيها لنوبات الهلع في الماضي، وإذا أصابتك نوبة هلع في مكان ما، ابق حيث أنت، إذا كانت الحالة آمنة، وعندما تنتهي النوبة، ستدرك أنه لم يحدث شيء فظيع.