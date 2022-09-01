جهاز بحجم "البيجر" في الجيب.. "الأغا": اهزموا "السكري" بالتكنولوجيا

وأضاف: تكنولوجيا داء السكري تم تقسيمها، عالميًّا، إلى فئتين رئيسيتين وهما: تكنولوجيا مضخة الأنسولين، وتكنولوجيا مجسات المراقبة المستمرة للسكر على مدار الساعة دون الحاجة إلى وخز الإصبع ونزول الدم؛ فقد ساهمت التكنولوجيا الحديثة سواء لمضخات الأنسولين أو للحساسات؛ في إعطاء الأمان والتحكم بداء السكري، وحصول المرضى على التنبيهات المباشرة والفورية في حال اختلال نسبة سكر الدم في الجسم، بالإضافة إلى الحصول على علاج الأنسولين في الوقت المحدد وبالجرعات المطلوبة بكل دقة متناهية؛ إذ دأبت الشركات العالمية في مجال التكنولوجيا الطبية على إنتاج أجهزة "مجسات مراقبة" لمعدلات السكر في الدم يسهُل استخدامها من قِبَل المرضى، والأهم من ذلك دقتها في تحذير المريض عند ملاحظة أي تغير في معدل السكر لديه.