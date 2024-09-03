يحدث في أجساد أطفالنا ليلاً.. العلاقة بين إفراز هرمون النمو والنوم العميق للأطفال والمراهقين

تختلف عدد ساعات النوم اللازمة لنمو الطفل الصحي تبعاً لعمره، حيث يحتاج الأطفال في عمر ما قبل المدرسة أو رياض الأطفال إلى ما يتراوح بين 10 و12 ساعة يومياً، مع بعض القيلولة طوال اليوم، التي تقل مع وصول الطفل عمر الخامسة.