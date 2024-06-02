6 مهام على الحاج إنجازها قبل الشروع في أداء المناسك.. "القصيم الصحي" يوضح

وأوضح التجمُّع، عبر إنفوجراف معلوماتي عبر حسابه على منصة "إكس"، 6 مهام ينبغي للحاج التأكّد من إنجازها قبل أداء الفريضة، ومنها أن يكون الحاج قد "استشار طبيبه بأن مرضه المزمن لا يمنعه من الحج".