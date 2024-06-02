حياتنا

6 مهام على الحاج إنجازها قبل الشروع في أداء المناسك.. "القصيم الصحي" يوضح

عليه بـ"تلقي جميع التحصينات" و"استشارة الطبيب ليتأكد أن مرضه المزمن لا يمنعه"
6 مهام على الحاج إنجازها قبل الشروع في أداء المناسك.. "القصيم الصحي" يوضح

أكّد تجمُّع القصيم الصحي، أن الاستعداد الجيد قبل الذهاب لأداء فريضة الحج يُجنّب ضيوف الرحمن كثيراً من المشكلات الصحية.

وأوضح التجمُّع، عبر إنفوجراف معلوماتي عبر حسابه على منصة "إكس"، 6 مهام ينبغي للحاج التأكّد من إنجازها قبل أداء الفريضة، ومنها أن يكون الحاج قد "استشار طبيبه بأن مرضه المزمن لا يمنعه من الحج".

وأضاف، أن يكون الحاج قد "بدأ باستخدام الدرج بدلاً من المصعد ليتدرج على بذل الجهد"، ويكون قد "تلقى جميع التحصينات اللازمة"، و"لديه تقرير بحالته الصحية وأدويته".

وتابع: من المهام الضرورية قبل أداء الفريضة، أن يكون ضيف الرحمن قد "عوَّد جسمه على الحركة بمعدل 150 دقيقة في الأسبوع"، وأن "تُوجد لديه كمية كافية من الأدوية".

فريضة الحج
تجمُّع القصيم الصحي

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org