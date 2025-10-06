كيف تساعد صديقك على التعافي من الصدمة؟.. "الصحة" توضح الخطوات وتؤكد: الاهتمام يصنع الفارق

في إطار جهودها التوعوية لتعزيز الصحة النفسية، أوضحت وزارة الصحة عبر منصتها التوعوية "عِش بصحة" أن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة يحتاج إلى وقت واهتمام، مشددة على أهمية تقديم الدعم النفسي والإنصات الفعّال للمصابين.
وأكدت الوزارة أن الإنصات الهادئ والتفهّم يمثلان الخطوة الأولى لمساعدة من يعاني من الصدمة، داعية إلى تجنب الضغط على المصاب للحديث، ومنحه الوقت الكافي لتجاوز آثار التجربة النفسية.
وأضافت أن الدعم يمكن أن يكون عبر مشاركته أنشطة بسيطة وممتعة تساعده على تخفيف التوتر، مع احترام قراراته وعدم التقليل من مشاعره، مشيرة إلى أن الصبر والاهتمام الإنساني يصنعان الفارق في رحلة التعافي.
وتأتي هذه التوعية ضمن مبادرات وزارة الصحة المستمرة لنشر الوعي النفسي والمجتمعي، وتشجيع الأفراد على بناء بيئة داعمة وآمنة نفسيًا، تسهم في تعزيز جودة الحياة والصحة العامة.