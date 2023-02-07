استشاري تجميل يوضح لـ"سبق" حقيقة تضرر الشعر من "الشامبو"

وتابع "الصالحي" قائلًا: "الشامبو" هو مادة صابونية تختلف بتركيزاتها بين الأنواع، وتندرج تحت اسم "السلفات" وهي المادة المنظفة للشعر، لافتًا إلى أنها ليست ضارة، وتنظف الشعر بشكل كامل من تراكم الدهون والمنتجات والزيوت والأتربة والأوساخ، ولكنها تجففه.