الحمل والرضاعة في رمضان.. 7 نصائح وإرشادات بتوقيع "سعود الطبية"

وشددت المدينة على ضرورة اتباع عدد آخر من الإرشادات منها التوازن في اختيار العناصر الغذائية بوجبة الإفطار، مثل البروتينات بأنواعها والأملاح المعدنية والحديد، وتناول التمر والحليب والسلطات على الإفطار، والإكثار من تناول العصير الطازج والابتعاد عن القهوة والشاي عند الإفطار، واختيار وجبة سحور غنية بالخضراوات والفواكه، وتجنب التعرض الطويل لأشعة الشمس وخصوصاً في الطقس الحار.