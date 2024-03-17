الحمل والرضاعة في رمضان.. 7 نصائح وإرشادات بتوقيع "سعود الطبية"

وجهت مدينة الملك سعود الطبية مجموعة من النصائح للمرأة الحامل والمرضع، مؤكدة أنه لا يوجد أي خطر -بإذن الله- على صحة الحامل والمرضع حال الصيام، ولكن من المهم اتباع الإرشادات الصحية.
ونصحت المدينة الحوامل بضرورة تقليل تناول المخللات والسكريات والحلويات والأطعمة المضاف إليها الملح لتفادي الشعور بالعطش، والابتعاد عن اتباع نظام غذائي وحمية غذائية لإنقاص الوزن للوقاية من تشوهات الحبل الشوكي للجنين.
وشددت المدينة على ضرورة اتباع عدد آخر من الإرشادات منها التوازن في اختيار العناصر الغذائية بوجبة الإفطار، مثل البروتينات بأنواعها والأملاح المعدنية والحديد، وتناول التمر والحليب والسلطات على الإفطار، والإكثار من تناول العصير الطازج والابتعاد عن القهوة والشاي عند الإفطار، واختيار وجبة سحور غنية بالخضراوات والفواكه، وتجنب التعرض الطويل لأشعة الشمس وخصوصاً في الطقس الحار.