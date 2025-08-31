خبراء: الإفراط في سماعات الأذن يسبب آلام الفك والرقبة

الأسباب الرئيسية

تعود الآلام إلى عدة عوامل أبرزها: الوضعية السيئة أثناء الاستخدام، شد الفك لا شعوريًا لتثبيت السماعات، إضافة إلى الضغط داخل الأذن الذي يؤثر على الأعصاب الحساسة، ما يؤدي إلى إجهاد زائد على المفصل الصدغي الفكي.