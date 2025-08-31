خبراء: الإفراط في سماعات الأذن يسبب آلام الفك والرقبة

حذّر تقرير طبي حديث من الأضرار الصحية الناجمة عن الإفراط في استخدام سماعات الأذن، موضحًا أنها قد تؤدي إلى آلام في الفك والرقبة نتيجة الوضعية الخاطئة للجسم وشد الفك والضغط داخل الأذن.
علاقة السماعات بآلام الجسم
وبحسب موقع "onlymyhealth"، فإن السماعات تقع قرب المفصل الصدغي الفكي الذي يربط الفك بالرأس، وهو محاط بعضلات وأعصاب دقيقة تتصل بالرقبة والعمود الفقري العلوي، مما يجعل الاستخدام المفرط لها سببًا في توتر يمتد إلى مناطق أخرى من الجسم.
الأسباب الرئيسية
تعود الآلام إلى عدة عوامل أبرزها: الوضعية السيئة أثناء الاستخدام، شد الفك لا شعوريًا لتثبيت السماعات، إضافة إلى الضغط داخل الأذن الذي يؤثر على الأعصاب الحساسة، ما يؤدي إلى إجهاد زائد على المفصل الصدغي الفكي.
طرق الوقاية والعلاج
ينصح الخبراء بعدم استخدام السماعات لأكثر من 60 دقيقة متواصلة، والتبديل إلى سماعات الرأس فوق الأذن، مع الحفاظ على وضعية جلوس صحيحة، إلى جانب ممارسة تمارين بسيطة لتمديد الفك والرقبة لتخفيف التوتر.
وشدد الأطباء على ضرورة مراجعة الطبيب عند استمرار الألم أو تأثيره على الأكل أو الكلام أو النوم، لاحتمال وجود خلل في المفصل الصدغي الفكي.