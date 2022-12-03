لا تقل "آسف" واستبدلها أثناء العمل.. 3 سيناريوهات لتتفادى المواقف الصعبة!

الانضمام إلى محادثة

لنفترض أنك تحضر أحد الاجتماعات التي ينظمها زميل لك في العمل، وقام أحدهم ‏بإثارة نقطة خلافية أنت لا توافق عليها، وتريد مشاركة وجهة نظرك.‏. في هذه الأثناء سوف تضطر إلى مقاطعة الحديث بقول "آسف أريد التنويه ‏عن.."؛ لكن ليندو ترى أن هذا الموقف لا يستدعي الاعتذار؛ بل إذا كان لديك ‏معلومات لتضيفها إلى المحادثة أو تعارض وجهة نظر ما؛ فهذا أمر عادي.‏