تقليل مدة القيلولة.. 11 نصيحة لتجنب الأرق وتحسين جودة النوم تبرزها "سعود الطبية"

وأضافت أن نصائح تحسين جودة النوم تشمل: عدم تناول المشروبات المنبهة قبل النوم بـ6 ساعات على الأقل، والابتعاد عن الأكل في وقت متأخر، وتجنب استخدام الجوال أو الأجهزة الإلكترونية قبل وقت النوم، والاستحمام قبل النوم للمساعدة على الاسترخاء، وإطفاء إضاءة الغرفة، وضبط التكييف على درجة حرارة مناسبة، والحرص على أن يكون السرير والوسادة مريحين، وأخيرًا جعل الغرفة للنوم فقط.