تقليل مدة القيلولة.. 11 نصيحة لتجنب الأرق وتحسين جودة النوم تبرزها "سعود الطبية"

قدمت مدينة الملك سعود الطبية مجموعة من النصائح لتحسين جودة النوم وتجنب الأرق خاصة خلال شهر شوال، بعد العادات غير المنتظمة للنوم في رمضان والعيد.
وأوضحت المدينة أن الأرق وصعوبة النوم يعدان أحد اضطرابات النوم الشائعة لدى البالغين، وتتمثل في صعوبة الدخول للنوم أو البقاء نائمًا لساعات كافية، على الرغم من توفر بيئة جيدة وظروف مناسبة للنوم.
ونصحت المدينة في إنفوجراف لها باختيار روتين ثابت للنوم، وممارسة الاسترخاء وتمارين التنفس وتقليل مدة القيلولة خلال اليوم بما لا يزيد عن 90 دقيقة، وكذلك التخفيف من تناول الكافيين خلال اليوم.
وأضافت أن نصائح تحسين جودة النوم تشمل: عدم تناول المشروبات المنبهة قبل النوم بـ6 ساعات على الأقل، والابتعاد عن الأكل في وقت متأخر، وتجنب استخدام الجوال أو الأجهزة الإلكترونية قبل وقت النوم، والاستحمام قبل النوم للمساعدة على الاسترخاء، وإطفاء إضاءة الغرفة، وضبط التكييف على درجة حرارة مناسبة، والحرص على أن يكون السرير والوسادة مريحين، وأخيرًا جعل الغرفة للنوم فقط.