حياتنا

للمرضى الصائمين.. "النمر": إذا هبط مستوى السكر تحت ٧٠ عليك الإفطار فورًا

حذّر من تأثير الصيام على مرضى القلب والسكري وحث على المتابعة بشكل مستمر
استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين خالد النمر
استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين خالد النمر

حذّر الدكتور خالد النمر استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، تأثير الصيام على مرضى القلب والسكري؛ مشددًا على ضرورة المراجعة بشكل مستمر، وفي حال نزول السكر عن 70 ملغ/دسل؛ عليك الإفطار فورًا حتى ولو لم يتبقَّ على الأذان إلا دقيقة واحدة.

وقال "النمر": مريض قلب وسكري أحس بدوخة قبل أذان المغرب بعشر دقائق، وعندما قاس السكر وجده ٥٠ ملغ/دسل فلم يخبر أحدًا، وقرر أن يتحمل حتى الأذان؛ فأغمي عليه، ودخل في غيبوبة سكر، وتم نقله للعناية المركزة.

وتابع في حسابه في "إكس": إذا هبط مستوى السكر تحت ٧٠ فأفطر حتى ولو لم يتبقَّ على الأذان إلا دقيقة واحدة.

الصيام
خالد النمر
استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين
مرضى القلب

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