للمرضى الصائمين.. "النمر": إذا هبط مستوى السكر تحت ٧٠ عليك الإفطار فورًا

وقال "النمر": مريض قلب وسكري أحس بدوخة قبل أذان المغرب بعشر دقائق، وعندما قاس السكر وجده ٥٠ ملغ/دسل فلم يخبر أحدًا، وقرر أن يتحمل حتى الأذان؛ فأغمي عليه، ودخل في غيبوبة سكر، وتم نقله للعناية المركزة.