5 فوائد مثبتة علميًا تجعل الزنجبيل إضافة ضرورية لنظامك الغذائي

نصائح للاستخدام الآمن:

الاستهلاك المعتدل للزنجبيل في الطعام أو الشاي يُعد آمنًا لمعظم الأشخاص، لكن الجرعات العالية (أكثر من 4 غرامات يوميًا) قد تُسبب حرقة المعدة أو اضطرابات هضمية.

ويُنصح باستشارة الطبيب قبل استخدامه كمكمل غذائي، خصوصًا للحوامل، أو مرضى الحالات المزمنة، أو من يتناولون أدوية مميعة للدم أو خافضة للسكر.