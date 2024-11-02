نوم الطفل في سرير الوالدين.. جدل حول العديد من الفوائد والأضرار

عدم استقلالية الطفل

قد يتداخل النوم المشترك المطول مع استقلالية الطفل وتطوره، وقد يصبح الأطفال الذين ينامون معًا، بشكل مستمر، معتمدين، بشكل مفرط، على النوم بالقرب من والديهم، ويجدون صعوبة في الانتقال إلى ترتيبات النوم المستقلّة مع تقدمهم في السن. وقد يؤثر هذا الاعتماد في قدرتهم على تطوير مهارات التهدئة الذاتية، وتنظيم أنماط نومهم، وتأسيس عادات نوم صحية؛ لذا من المهم إيجاد توازن بين تعزيز الأمن العاطفي، والاستقلال المناسب للعمر.