أكثر حساسية بـ3000 مرة من الاختبارات الحالية.. "اختبار دم بدولارين" يكشف أمراضًا قاتلة خلال 15 دقيقة

وتشير التقديرات إلى أن الأمراض المعدية تودي بحياة أكثر من 10 ملايين شخص سنويًا حول العالم. ومن هنا، يوفر جهاز NasRED أداة حيوية للحد من انتشار الأوبئة عبر الكشف المبكر عنها، خصوصًا في الدول الفقيرة التي تعاني من ضعف في خدمات التشخيص. كما يمثل الجهاز بارقة أمل في الدول المتقدمة للفئات التي لا تملك وصولًا منتظمًا للرعاية الطبية.