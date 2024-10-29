طريقة فعّالة للتحكم في الوزن.. 5 فوائد لمضغ الطعام 20 ثانية يكشفها "النمر"

أكّد استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين والتصوير النووي والطبقي الدكتور خالد النمر؛ أهمية أخذ وقتٍ كافٍ لمضغ الطعام قبل بَلْعِه يتراوح بين 20 و30 ثانية، خاصةً مع اللحم حتى يتحوَّل إلى شبه سائلٍ، مشيراً إلى 5 فوائد تعود على كل مَن يفعل ذلك.