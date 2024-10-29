طريقة فعّالة للتحكم في الوزن.. 5 فوائد لمضغ الطعام 20 ثانية يكشفها "النمر"

أكّد استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين والتصوير النووي والطبقي الدكتور خالد النمر؛ أهمية أخذ وقتٍ كافٍ لمضغ الطعام قبل بَلْعِه يتراوح بين 20 و30 ثانية، خاصةً مع اللحم حتى يتحوَّل إلى شبه سائلٍ، مشيراً إلى 5 فوائد تعود على كل مَن يفعل ذلك.
وأوضح "النمر"؛ عبر حسابه على منصة "إكس"، أن من فوائد المضغ الجيد "الاستمتاع بلذة الطعام ومكوّناته، وإعطاء فرصة كافية للعاب أن يختلط بالأكل".
وأضاف: كما تشمل الفوائد "الإحساس بالشبع المبكّر، وتخفيف العبء عن المعدة، وتقليل الإحساس بالتخمة بعد الأكل، وطريقة فعّالة للمساعدة على التحكم في الوزن".