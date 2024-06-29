سرطان وماء أبيض ووفاة.. استشارية تحذر من "مخاطر أشعة الشمس والحرارة"

وفي التفاصيل، حذرت "الفرج"، عبر برنامج 120 على قناة "الإخبارية"، من مخاطر أشعة الشمس؛ مشيرة إلى أن نسبة حدوث سرطان الجلد في دولنا الشرق أوسطية أقل؛ لأن بشرتنا سمراء وحنطية مقارنة بالدول الغربية، وهذا لا يعني عدم حدوثه؛ فالنسبة تصل في دول الشرق الأوسط إلى 10%؛ مشيرة إلى سرطان الجلد يمكن أن يحدث نتيجة التعرض للأشعة فوق البنفسجية مدة طويلة.