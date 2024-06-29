سرطان وماء أبيض ووفاة.. استشارية تحذر من "مخاطر أشعة الشمس والحرارة"

قدمت استشارية طب الأسرة الدكتورة حورية الفرج، صورة مقربة عن أبرز أعراض ومخاطر التعرض لأشعة الشمس ودرجات الحرارة المرتفعة؛ محذّرة من تداعياتها.
وفي التفاصيل، حذرت "الفرج"، عبر برنامج 120 على قناة "الإخبارية"، من مخاطر أشعة الشمس؛ مشيرة إلى أن نسبة حدوث سرطان الجلد في دولنا الشرق أوسطية أقل؛ لأن بشرتنا سمراء وحنطية مقارنة بالدول الغربية، وهذا لا يعني عدم حدوثه؛ فالنسبة تصل في دول الشرق الأوسط إلى 10%؛ مشيرة إلى سرطان الجلد يمكن أن يحدث نتيجة التعرض للأشعة فوق البنفسجية مدة طويلة.
وأضافت: قد تؤدي أشعة الشمس إلى حدوث الحروق الجلدية في حالة التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة بدون حماية وبدون تظليل أو واقيات، كما تؤثر أشعة الشمس على صحة العينين، فيمكنها أن تُحدِث التهاب القرنية الضوئي؛ مشيرة إلى أن التعرض للعمل تحت أشعة الشمس يجعل احتمالية الإصابة بالماء الأبيض للعينين أكثر، ومشاكل أخرى على صحة النظر.
وتابعت: وعلى مستوى مخاطر الحرارة؛ ففي الجو الحار -سواء كنا في أماكن ساحلية مستوى رطوبتها عالية وحرارتها مرتفعة أو داخلية جافة- يجب أن نحذر من حصول ضربات الشمس؛ لخطورتها، وقد تؤدي إلى الموت لا سمح الله".