ليست نزلة برد.. لماذا تزيد التهابات الجيوب الأنفية في البرد وكيف تحمي نفسك؟

مع اشتداد برودة الشتاء، يقع الكثيرون في فخ الخلط بين نزلات البرد العادية والتهاب الجيوب الأنفية، بسبب مزيج غير صحي بين الهواء الجاف وتلوث الهواء.
وكشف تقرير حديث نشره موقع "News18" عن ارتفاع ملحوظ في زيارات العيادات المتعلقة بالجيوب الأنفية بنسبة تصل إلى 40% خلال هذا الفصل، محذراً من أن تجاهل الأعراض قد يؤدي إلى مضاعفات مزمنة تؤثر على جودة الحياة.
هواء الشتاء.. العدو الخفي للجهاز التنفسي
يرجع الخبراء طفرة الإصابات إلى المزيج غير الصحي بين الهواء الجاف وتلوث الهواء. ويوضح الدكتور فينكاتيش ب. س، استشاري أمراض الرئة: "إن الهواء البارد والجاف يجفف الغشاء المخاطي للأنف، مما يقلل من فعالية المخاط في احتجاز الغبار والمواد المسببة للحساسية والكائنات الدقيقة". هذا الجفاف، مقترناً بزيادة الملوثات، يؤدي إلى انسداد المجاري التنفسية وإعاقة التصريف الطبيعي للجيوب الأنفية.
متى يصبح الصداع مؤشراً خطيراً؟
غالباً ما يبدأ الالتهاب بعدوى فيروسية بسيطة، لكنه يتحول إلى أزمة صحية عندما تعجز السوائل عن التصريف، مما يخلق بيئة خصبة للبكتيريا. وفي هذا السياق، يشدد الدكتور أنيميش آريا، مدير قسم أمراض الجهاز التنفسي، على ضرورة الانتباه قائلاً: "لا ينبغي تجاهل انسداد الأنف المستمر، أو ألم الوجه، أو الصداع الذي يستمر لأكثر من أسبوع.. التشخيص المبكر يمنع تحول الإصابة الحادة إلى مزمنة".
الفئات الأكثر عرضة وسبل الوقاية
تشير البيانات السريرية إلى أن القاطنين في المناطق الحضرية الملوثة، والمدخنين، والأطفال، هم الأكثر تأثراً. ولتجنب هذه المعاناة، ينصح الأطباء بـ "الوقاية الاستباقية" عبر:
-الحفاظ على رطوبة الجسم عبر شرب كميات كافية من الماء.
-استنشاق البخار واستخدام الغسول الملحي بانتظام.
-حماية الوجه والأنف عند التعرض المباشر للهواء البارد.