ليست نزلة برد.. لماذا تزيد التهابات الجيوب الأنفية في البرد وكيف تحمي نفسك؟

متى يصبح الصداع مؤشراً خطيراً؟

غالباً ما يبدأ الالتهاب بعدوى فيروسية بسيطة، لكنه يتحول إلى أزمة صحية عندما تعجز السوائل عن التصريف، مما يخلق بيئة خصبة للبكتيريا. وفي هذا السياق، يشدد الدكتور أنيميش آريا، مدير قسم أمراض الجهاز التنفسي، على ضرورة الانتباه قائلاً: "لا ينبغي تجاهل انسداد الأنف المستمر، أو ألم الوجه، أو الصداع الذي يستمر لأكثر من أسبوع.. التشخيص المبكر يمنع تحول الإصابة الحادة إلى مزمنة".