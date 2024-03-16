علماء: أمراض متلازمة التمثيل الغذائي قد تشكل عوامل خطر لبعض أنواع السرطان

وفى التفاصيل: كشفت مجلة "Cancer"، إلى أن "44115" متطوعًا صينيًّا من الجنسين متوسط عمرهم 49 عامًا، شاركوا في هذه الدراسة؛ حيث جمع الباحثون معلومات كاملة عن صحة كلٍّ منهم، وقاسوا مستوى السكر والكوليسترول في الدم، وسجلوا الطول والوزن ومحيط الخصر ومستوى ضغط الدم.