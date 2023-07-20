"جلطة حرارية ليلية".. مفهوم خاطئ عن ضربة الشمس في تحذير من "النمر"

وبين عبر حسابه على "تويتر"، يقول: "عند التعرض لدرجة حرارة أعلى من 37 درجة مئوية ولا تستطيع أجهزة الجسم التحكم في الحرارة يصاب المريض بالإعياء الحراري ومن ثم الجلطة الحرارية Heat stroke حتى ولو كان في الليل".