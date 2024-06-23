عدوى تنتقل للطفل بعد 15 عاماً.. لغز إصابة "مواليد الربيع" بأمراض المناعة!

وبحسب ما نقلت "روسيا اليوم"، يقول "مياسنيكوف": "يولد أقل عدد للمصابين بالتصلب المتعدد في شهري سبتمبر وأكتوبر، أما الأكثر عرضة للإصابة بالتصلب المتعدد فهم مواليد شهري أبريل ومايو، ولكن لماذا؟ يعتقد أن المرأة الحامل أصيبت بعدوى فيروسية، تنتقل إلى الطفل، وبعد مضي 15 عاماً على ولادته تنشط هذه العدوى".