يخفض السكر ويقلل السموم.. فوائد لا تفوتك عن الرمان يهديها لك "الخضيري"

وأوضح "الخضيري"، عبر حسابه على منصة "إكس"، أن تناول الرمان كاملاً باللب الذي بداخل البذور وليس عصيرًا فقط، يقلل ويخفض من مستوى السكر في الدم، ويساعد على الهضم ويغذي الجسم.