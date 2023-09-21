"صحة الرياض": 6 خطوات لتبريد الجسم في حالات الإصابة بضربات الشمس والإجهاد الحراري

نصحت المديرية العامة للشؤون الصحية بالرياض، باتباع 6 خطوات لتبريد الجسم في حالات الإصابة بضربات الشمس والإجهاد الحراري.
وأوضحت صحة الرياض، في إنفوجراف توعوي، أن هناك خطوات مهمة من شأنها تبريد الجسم في حالات ضربات الشمس والإجهاد الحراري، تشمل: رش الجسم بالماء البارد، ثم الجلوس أمام المروحة، والانتقال إلى منطقة مظللة أو الذهاب إلى مبنى أو سيارة مكيفة، وأخذ حمام بارد، أو غمر الجسم في حوض الاستحمام.
وتابعت أن الخطوات تشمل أيضًا: شرب كمية كافية من المياه، وخلع أي ملابس زائدة، ووضع كمادات باردة على الرقبة والإبطين.