قد تسبّب سكتة دماغية ومخاطر عدة.. تحذير من عواقب "طقطقة الرقبة"

وشارك "أرياس" تجربته الخاصة في العمل في المستشفى، قائلًا: "دخلت مريضةٌ تبلغ من العمر 20 عامًا غرفةَ الطوارئ بعد أنْ قالت إنها حاولت طقطقة رقبتها؛ فبعد المرة الثانية من طقطقتها سمعت صوتًا وبدأت تشعر بألم شديد.