مختص يُحذّر: الاستخدام العشوائي للمضادات الحيوية يُضعف المناعة ويرتبط بأمراض خطيرة

حذّر طبيب الروماتيزم وهشاشة العظام الدكتور ضياء حسين من الاستخدام المتكرر والعشوائي للمضادات الحيوية، مشيرًا إلى أنها قد تقتل البكتيريا النافعة في الأمعاء وتؤثر سلبًا على توازن "الميكروبيوم"، ما يُضعف الجهاز المناعي ويزيد من خطر الإصابة بالأمراض.
وأوضح أن مجلة mBio نشرت عن علماء من معهد باستور في باريس، أن المضادات الحيوية، رغم فائدتها في مكافحة العدوى البكتيرية، تقضي في الوقت ذاته على الجراثيم النافعة بالأمعاء، مما يخل بتوازن الميكروبيوم، الذي يُشكّل نحو 80% من الجهاز المناعي، ويجعل الجسم أكثر عرضة للبكتيريا والفيروسات.
وأضاف د.ضياء، تزامنًا مع الأسبوع العالمي لمقاومة المضادات الحيوية (18 – 24 نوفمبر)، أن باحثين من كلية لندن الجامعية حذّروا من استخدام المضادات الحيوية في حالات مثل نزلات البرد والإنفلونزا، حيث إنها تُحدث تغيّرًا في تركيبة الميكروبيوم. وأشاروا إلى أن وصفة واحدة فقط قد تؤدي إلى تراجع أكثر من ألف نوع من البكتيريا المفيدة، ما يقلل من كفاءة الجهاز المناعي.
واستشهد بدراسة شملت أكثر من 29 ألف حالة روماتويد في كوريا، نشرتها مجلة Rheumatology عام 2025، كشفت عن وجود علاقة بين الاستخدام طويل الأمد للمضادات الحيوية وزيادة خطر الإصابة بالروماتويد بنسبة 61٪، نتيجة تعطيل الميكروبيوتا وتقليل أعداد البكتيريا النافعة في الأمعاء.
ونوّه إلى تحذيرات صادرة عن مركز جونز هوبكنز لمرض الذئبة الحمراء، الذي أكد ضرورة تجنّب المضادات الحيوية من فئة "السلفا" مثل الباكتريم والسيبتريم، لتأثيرها السلبي على المرضى. كما أشار إلى ما ذكره الدكتور ليسزيك إيغناتويك، المتخصص في علم المناعة بجامعة أوجوستا، أن استخدام المضادات الحيوية لدى الأطفال دون سن الثالثة يتسبب في خلل مناعي، وقد يؤدي إلى أمراض مناعة ذاتية مثل الذئبة والروماتويد.
وأشار د.ضياء إلى دراسة لمعهد علم المناعة والعلاج المناعي في جامعة برمنغهام، أوضحت أن المضادات الحيوية تعطل جهاز المناعة في الأمعاء، مؤكدًا أهمية استخدام الأدوية المعززة للمناعة لتقليل مخاطر العدوى المعقدة.
واختتم بالإشارة إلى دراسة نُشرت في Pediatric Research عام 2023، بيّنت ارتباط التعرض المبكر لمضادات حيوية واسعة الطيف بتطور أمراض مناعة ذاتية لدى الأطفال، خاصة الروماتويد. كما أوضحت أن المضادات الحيوية تؤثر على توازن الميكروبات المعوية، وتختلف آثارها باختلاف نوعها، مشددًا على ضرورة استخدام المضادات الحيوية واسعة الطيف بحذر، لتفادي مضاعفات محتملة على الصحة المناعية والهضمية.