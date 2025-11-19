مختص يُحذّر: الاستخدام العشوائي للمضادات الحيوية يُضعف المناعة ويرتبط بأمراض خطيرة

وأضاف د.ضياء، تزامنًا مع الأسبوع العالمي لمقاومة المضادات الحيوية (18 – 24 نوفمبر)، أن باحثين من كلية لندن الجامعية حذّروا من استخدام المضادات الحيوية في حالات مثل نزلات البرد والإنفلونزا، حيث إنها تُحدث تغيّرًا في تركيبة الميكروبيوم. وأشاروا إلى أن وصفة واحدة فقط قد تؤدي إلى تراجع أكثر من ألف نوع من البكتيريا المفيدة، ما يقلل من كفاءة الجهاز المناعي.