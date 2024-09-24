خطر فقدان السمع يهدد مليار إنسان.."سماعات الأذن" في تحذير "الطائرة النفاثة"!

لكن الدكتور سام كوث، المحاضر في علم السمع بجامعة مانشستر، حذر من أن بعض سماعات الأذن قد تصل مستوياتها إلى 120 ديسيبل، مما يعادل صوت المنشار الكهربائي أو طائرة نفاثة عند الإقلاع.