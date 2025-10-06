للوقاية من أمراض القلب.. دراسة تثير الجدل بشأن تناول ملايين الأمريكيين للأسبرين "دون داعٍ"

والأمر الأكثر إثارة للدهشة هو أن 97% من بين 7.6 مليون بالغ يتناولون الأسبرين للوقاية، لم يستوفوا الحد الأدنى الجديد لبرنامج "الوقاية"، حيث تقل لديهم مخاطر أمراض القلب بشكل كبير، ويشير المؤلفون إلى أن "معظم البالغين الذين أبلغوا عن استخدامهم للأسبرين... لم يستوفوا المعايير التي حددتها أيٌّ من الحاسبتين"، مما يُبرز وجود فرصة كبيرة للتوقف عن العلاج غير الفعال.