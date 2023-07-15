"القبة الحرارية" تهاجم بشراسة وتسجل حرارة مرتفعة.. فكيف تتجنب أضرار الطقس الحار؟

تعيش 7 دول خليجية وعربية من بينها السعودية في الوقت الراهن تحت وطأة درجات حرارة مرتفعة نتيجة ظاهرة تُعرف باسم "القبة الحرارية"، حيث وصلت درجات الحرارة في بعض البلدان إلى 50 درجة مئوية.
وتلعب درجات الحرارة المرتفعة دورًا كبيرًا في التأثير السلبي على البشر، وتؤدي إلى الجفاف، والشعور بالإرهاق، والتعرض إلى المخاطر الصحية المختلفة.
تعمل القبة الحرارية على حبس الهواء عالي الضغط في مكان واحد، مثل "غطاء القدر"، وتؤدي هذه المساحات الكبيرة من الهواء الساخن إلى مزيج من درجات الحرارة الشديدة، وحرائق الغابات المدمرة، وظروف الجفاف، بحسب ما يوضح خبراء الأرصاد.
وتتمثل خطورة القبة الحرارية، في ارتباطها بنمط الطقس الراكد الذي يؤدي إلى ظواهر مثل ارتفاع نسب الرطوبة، والحرارة لدرجة كبيرة؛ مما يقلل من قدرة الإنسان على التعامل معها.
وتنجم تلك الظاهرة المناخية عن تمركز المرتفع العربي الموسمي على شمال شبه الجزيرة العربية، الذي يسبب بدوره هبوط الهواء أسفله؛ لذلك لا يمكن للحرارة الناجمة عن التسخين النهاري الصعود إلى الأعلى، ويمنع ذلك من ارتداد الحرارة في الغلاف الجوي؛ ما يجعلها حبيسة الطبقات السفلية ضمن إطار هذه القبة الحرارية.
لا تتوقف مخاطر القبة الحرارية ودرجات الحرارة المرتفعة عن مجرد الشعور بالضيق، إذ لها مخاطر صحية متنوعة، فيمكن أن يؤدي الارتفاع الشديد لدرجات الحرارة إلى الإصابة بالإجهاد الحراري، وضربة الشمس، والطفح الجلدي، وتشنجات العضلات، وكذلك حروق الشمس.
وتوصي وزارة الصحة السعودية عبر موقعها الإلكتروني، بعدم الذهاب إلى الخارج، والبقاء في المنزل، والمناطق المكيفة، وذلك عند الارتفاع الشديد في درجات الحرارة؛ لتجنب المخاطر الصحية المختلفة.
كما أوصت "الصحة" في حال وجود ضرورة إلى الخروج بـ:
1- شرب كمية كافية من الماء طوال اليوم؛ حيث يسبب الجفاف ونقص الأملاح المعدنية الإصابات المرتبطة بالحرارة
2- ممارسة النشاط البدني في وقت مبكر من اليوم قبل ارتفاع درجة حرارة الطقس
3- التقليل من المشروبات التي تحتوي على الكافيين (مثل: الشاي والقهوة وغيرها)
4- عدم البقاء أو ترك الطفل داخل السيارة في الطقس شديد الحرارة
5- تجنب تناول الوجبات الساخنة والثقيلة حتى لا تزيد حرارة الجسم
6- عند الشعور بأعراض تقلصات الحرارة أو الإجهاد الحراري؛ فيجب تبريد الجسم على الفور لتجنب الإصابة بضربة الشمس
وعن طرق تبريد الجسم، توصي "الصحة" برش الجسم بالماء البارد ثم الجلوس أمام المروحة، أو الانتقال إلى منطقة مظللة، أو الذهاب إلى مبنى أو سيارة مكيفة.
كما يمكن أخذ حمامٍ بارد، أو غمر الجسم بالماء في حوض الاستحمام، إضافة إلى شرب كمية كافية من الماء، والتحرر من الملابس الزائدة، ووضع كمادات باردة على الرقبة والإبط؛ وذلك لتبريد الجسم، والتغلب على الحرارة المرتفعة.