"القبة الحرارية" تهاجم بشراسة وتسجل حرارة مرتفعة.. فكيف تتجنب أضرار الطقس الحار؟

وتنجم تلك الظاهرة المناخية عن تمركز المرتفع العربي الموسمي على شمال شبه الجزيرة العربية، الذي يسبب بدوره هبوط الهواء أسفله؛ لذلك لا يمكن للحرارة الناجمة عن التسخين النهاري الصعود إلى الأعلى، ويمنع ذلك من ارتداد الحرارة في الغلاف الجوي؛ ما يجعلها حبيسة الطبقات السفلية ضمن إطار هذه القبة الحرارية.