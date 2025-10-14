"الشواك الأسود".. تحذير طبي من بقع جلدية قد تنذر بارتفاع السكر في الدم

وأوضح تقرير الإحصاءات الوطنية للسكري لعام 2024 أن نحو 38.4 مليون أميركي يعانون من السكري، 90 إلى 95 في المئة منهم من النوع الثاني، بينما يُقدَّر أن 8.7 ملايين شخص مصابون دون علمهم، بحسب التقرير.