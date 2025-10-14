"الشواك الأسود".. تحذير طبي من بقع جلدية قد تنذر بارتفاع السكر في الدم

حذّر عدد من الأطباء من حالة جلدية تُعرف باسم "الشواك الأسود"، قد تكون علامة مبكرة على ارتفاع مستوى السكر في الدم واحتمال الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.
وأوضح تقرير الإحصاءات الوطنية للسكري لعام 2024 أن نحو 38.4 مليون أميركي يعانون من السكري، 90 إلى 95 في المئة منهم من النوع الثاني، بينما يُقدَّر أن 8.7 ملايين شخص مصابون دون علمهم، بحسب التقرير.
ويحدث السكري من النوع الثاني عندما يفشل الجسم في استخدام الإنسولين بشكل صحيح، مما يؤدي إلى تراكم السكر في الدم، وفقاً لمركز "مايو كلينك".
وأشار الطبيب راج داسغوبتا إلى أن ارتفاع الإنسولين غالباً لا يسبب أعراضاً واضحة، لكنه قد يظهر في صورة بقع جلدية سميكة وداكنة تُعرف بـ"الشواك الأسود"، وتظهر عادة في مؤخرة العنق وتحت الإبطين والمناطق الإربية وتحت الثديين.
وتوضح الطبيبة سامانثا براند أن تناول كميات كبيرة من السكر يرفع مستوى الغلوكوز في الدم، مما يدفع الجسم لإفراز المزيد من الإنسولين، الذي ينشّط بدوره خلايا جلدية تحتوي على مستقبلات للإنسولين، فتبدأ بإنتاج الصبغة بشكل مفرط، ما يؤدي إلى ظهور تلك البقع.
ويؤكد الأطباء أن هذه الحالة تستدعي الانتباه لأنها قد تسبق الإصابة بالسكري، مشيرين إلى أن مرحلة ما قبل السكري قابلة للعلاج من خلال ممارسة النشاط البدني بانتظام، وخفض استهلاك السكريات والأطعمة المصنعة، والسيطرة على التوتر والوزن.