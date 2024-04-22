أربع علامات تكشفها.. "العين الكسولة" مؤشر على مشاكل صحية أخرى

وحسب "معهد العين الوطني" بالولايات المتحدة، فإن "الحول" أو "الغمش" أو "العين الكسولة" هو نوع من ضعف الرؤية الذي يحدث عادةً في عين واحدة فقط، ولكن بشكل أقل شيوعًا في كلتا العينين، ويتطور عندما يكون هناك خلل في كيفية عمل الدماغ والعين معًا، ولا يستطيع الدماغ التعرف على البصر من عين واحدة.