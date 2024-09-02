هضمك وأسنانك وعظامك.. "الماء العادي والفوار في الميزان".. إلى أين تميل الكفة؟!

هناك اعتقاد خاطئ بأن شرب الماء (من أي نوع) مع وجبة الطعام ضار بالهضم، في حين أن الماء من الناحية النظرية يمكن أن يخفف من حمض المعدة (الذي يحلل الطعام)، فإن ممارسة شربه لا يبدو أن لها أي تأثير سلبي، يتكيف جهازك الهضمي ببساطة مع قوام الوجبة.